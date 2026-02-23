كد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية التموينية المكثفة بجميع مراكز وقرى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية لحقوق المستهلكين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت حملة تموينية موسعة بمركز منفلوط، برئاسة خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبمرافقة عبد الرحيم سيد، مدير إدارة تموين منفلوط، وبمشاركة كل من بهاء الدين دهبي، ومحمد صلاح الدين، وعصام عبد الحفيظ، مأموري الضبط القضائي بمديرية وإدارة تموين منفلوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق، وضبط المخالفات قبل وصول السلع للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج زيت الطعام يعمل "تحت بير السلم"، حيث تبين قيام القائمين عليه بتقليد العلامات التجارية لعدد من الشركات المعروفة، بغرض خداع المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقوانين والاشتراطات الصحية المعمول بها.

وخلال أعمال التفتيش، تم التحفظ على 500 لتر من زيت الطعام السائب، و540 زجاجة زيت معبأة وجاهزة للتداول بالأسواق قبل طرحها للبيع، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الزجاجات الفارغة المعدة للتعبئة، وعدد من الملصقات "الاستيكرات" التي تحمل علامات تجارية مقلدة، فضلاً عن ضبط ماكينة طباعة وتدوين تواريخ صلاحية تُستخدم في إعادة تعبئة الزيوت ووضع بيانات غير صحيحة تمهيدًا لطرحها بالأسواق، في واقعة تمثل غشًا تجاريًا وتدليسًا واضحًا للمستهلكين.

وشدد اللواء محمد علوان على عدم التهاون مع أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني أو تمس صحة المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد وضبط المخالفات قبل وصولها إلى المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية المواطن وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية.

كما وجّه محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على المصانع والمخازن غير المرخصة، وتوسيع نطاق التفتيش بكافة المراكز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.