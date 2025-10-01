إعلان

بعد إصلاح خط رئيسي.. عودة المياه تدريجيًا في عرب المدابغ بأسيوط (صور)

كتب : مصراوي

12:42 ص 01/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إصلاح خط مياه رئيسي بأسيوط
  • عرض 4 صورة
    إصلاح خط مياه رئيسي بأسيوط
  • عرض 4 صورة
    إصلاح خط مياه رئيسي بأسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن الانتهاء من إصلاح خط السيب النهائي بمنطقة ، وبدء عودة ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة.

وكان عطل مفاجئ بالخط الذي يبلغ قطره 1000 مم قد تسبب في ضعف المياه بمناطق في حي غرب وشرق مدينة أسيوط وقرى شمال المركز.

وأكد المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن فرق الصيانة أنهت الإصلاح بنجاح، وبدأ ضخ المياه في الشبكات، مشيرًا إلى أنها ستصل تدريجيًا للأدوار العليا حتى تستقر الخدمة بشكل كامل. وجددت الشركة التزامها بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصلاح خط مياه رئيسي عرب المدابغ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان