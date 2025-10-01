بعد إصلاح خط رئيسي.. عودة المياه تدريجيًا في عرب المدابغ بأسيوط (صور)

145 عامًا من الحكايات.. أسرار أقدم مبنى مأهول في أعرق شوارع الإسكندرية

البابا تواضروس من أسيوط: الفرح الحقيقي دائم لا يقتصر على المناسبات (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن الانتهاء من إصلاح خط السيب النهائي بمنطقة ، وبدء عودة ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة.

وكان عطل مفاجئ بالخط الذي يبلغ قطره 1000 مم قد تسبب في ضعف المياه بمناطق في حي غرب وشرق مدينة أسيوط وقرى شمال المركز.

وأكد المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن فرق الصيانة أنهت الإصلاح بنجاح، وبدأ ضخ المياه في الشبكات، مشيرًا إلى أنها ستصل تدريجيًا للأدوار العليا حتى تستقر الخدمة بشكل كامل. وجددت الشركة التزامها بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.