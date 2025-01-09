مقتل جزار بطلق ناري في مشاجرة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

قُتل جزار يبلغ من العمر 32 عامًا في قرية شرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية، نتيجة إصابته بطلق ناري أطلقه شخص آخر عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى بوقوع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين مقتل الجزار "حسام. م. خ" على يد "أحمد. ال" بطلق ناري.

وأوضحت التحقيقات أن المشادة بين الطرفين تطورت إلى استخدام السلاح، ما أدى إلى وقوع الجريمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ التحقيق في الواقعة.