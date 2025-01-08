محافظ المنيا: 99% معدل إنجاز في التعامل مع الشكاوى الحكومية

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أن المحافظة حققت معدل إنجاز 99% في التعامل مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2024، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاعل الجاد مع مطالب المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري، بما يحقق رضاهم ويعزز الثقة في الأجهزة التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال سرعة التعامل مع الشكاوى في كافة القطاعات، باعتبار منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أداة حيوية للتواصل مع المواطنين ورصد متطلباتهم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل دعم المنظومة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز تعزز ثقة المواطنين وترفع من مستوى معيشتهم، مشددًا على أن الجدية في التعامل مع الشكاوى تمثل ركيزة أساسية لتحسين الخدمات العامة.

وفي السياق، أوضحت نجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أن إجمالي عدد الشكاوى التي تعاملت معها المحافظة بلغ 8041 شكوى، شملت 4958 شكوى فردية و3083 شكوى جماعية، إضافة إلى تلقي 17,844 شكوى عبر إدارة خدمة المواطنين، مؤكدة أن الإدارة تعمل بشكل مستمر على تحسين كفاءة الاستجابة للشكاوى، بما يضمن تحقيق رضا المواطنين ودعم جهود التنمية في المحافظة.