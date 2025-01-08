حريق يلتهم منزلين في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في منزلين، دون خسائر في الأرواح، بجهينة شمالي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في منزل دائرة مركز شرطة جهينة.

تبين نشوب حريق بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك "إبراهيم. ا" 53 عامًا عامل، وامتد الحريق لمنزل مجاور ملك "مرتضى. م" 54 عامًا مزارع.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات المنزلين.

وأفاد مالكي المنزلين أن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بمنزل الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.