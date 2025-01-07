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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

09:31 م الثلاثاء 07 يناير 2025

إسعاف - أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك على الطريق الدائري في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقى مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث بالقرب من مستشفى الفشن المركزي. انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "أحمد.ج.م" (22 عامًا) سائق التوك توك، وإصابة "طه.ع.ط" (25 عامًا) بجرح قطعي في الجبهة وكدمات متفرقة، بالإضافة إلى إصابة "مادلين.م.ح" (16 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، و"مريم" (23 عامًا) بكدمات متفرقة في الجسم.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين حادث تصادم بني سويف صادم بين سيارة نقل وتوك توك
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