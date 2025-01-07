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دروس دعوية ومقارئ قرآنية تنشر الفكر الوسطي بمساجد الإسماعيلية

03:24 م الثلاثاء 07 يناير 2025

دروس دعوية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، بقيادة فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير المديرية، عقد الدروس الدعوية المنهجية في عدد من مساجد المحافظة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي الديني المستنير.

تُقام هذه الدروس برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لنشر قيم الدين الوسطي الذي يعزز مفاهيم الاعتدال والتسامح.

تشمل الدروس التي يقدمها أئمة المساجد الحديث عن موضوعات متنوعة، أبرزها الفقه، الحديث الشريف، العقيدة، الأخلاق، التفسير، والسيرة النبوية، بما يسهم في ترسيخ الوعي الديني السليم.

إلى جانب الدروس، تستمر مديرية الأوقاف بالإسماعيلية في تنظيم المقارئ القرآنية للأعضاء، والتي تُعقد أسبوعيًا عقب صلاة العصر، بهدف تعزيز فهم وتدبر كتاب الله.

دروس دعوية الإسماعيلية مساجد الإسماعيلية
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