بالصور- ألعاب إلكترونية وأجواء احتفالية بعيد الميلاد داخل كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت كنيسة الأنبا بيشوى بمحافظة بورسعيد، احتفالا ضخما، اليوم الثلاثاء، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بحضور أعداد كبيرة من الأخوة المسيحيين الذين توافدوا على الكنيسة منذ صباح اليوم في ظل أجواء من البهجة والفرحة على وجوههم خاصة الأطفال.

وجرى توفير ألعاب مختلفة ومتنوعة تناسب جميع الأعمار خاصة الألعاب الإلكترونية، وصيد الأسماك، وكرة السلة، وشلالات التزحلق، وغيرها من الألعاب.

وحرصت كنيسة الأنبا بيشوى على تنظيم مسابقات بين الأطفال بعضهم البعض، وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم وذلك فى أجواء تتسم بالفرحة والبهجة، كما شهدت الكنيسة أركان خاصة بالأنشطة المختلفة.