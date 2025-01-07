كسر مفاجئ بخط طرد في محطة صرف صحي بالفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

كشف المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد قطر 700 مم GRB بمحطة رفع الصرف الصحي بأبو جنشو مركز أبشواي، مما نتج عنه تسرب كميات من المياه للمناطق المحيطة.



وتوجه فريق من الصيانة لعلاج المشكلة، ومن المتوقع انتهاء الأعمال خلال 6 ساعات، دون التأثير على خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز.

,أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توجيهات لرؤساء مجالس المدن، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوجيه جميع سيارات الكسح، لشفط المياه المتسربة للمناطق المتضررة، وعلاج الآثار الناتجة عن الكسر المفاجئ.

كما وجه المحافظ، كلاًد من كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بالتوجه الفوري لموقع المحطة، ومتابعة الموقف أولاً بأول، لحين انتهاء أعمال إصلاح الخط، وإعادة تشغيل المحطة مرة أخرى.

فيما تواصل وحدة المتابعة الميدانية برئاسة الأستاذ سيد صلاح، متابعة أعمال صيانة خط الطرد، وكسح المياه، بالتنسيق مع رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية القريبة من المحطة، والتأكد من وصول خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي المركز.