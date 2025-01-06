محافظ الدقهلية يعلن الانتهاء من رفع المقلب العشوائي بالجمالية -صور

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من رفع المقلب العشوائي لمركز ومدينة الجمالية، مؤكدًا أن العمل يجري بكل جهد في أكثر من مركز للتخلص من جميع المقالب العشوائية على مستوى المحافظة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين لتصبح الدقهلية بلا مقالب عشوائية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلي رفع حوالي 5400 طن تراكمات بالمقلب العشوائي بمدينة الجمالية بجوار مصنع الطوب، ونقل التراكمات والتخلص منها بمواقع التخلص الآمن بقلابشو مركز بلقاس.

وكلف المحافظ، وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة الجمالية، بعرض خطة لمنظومة النظافة تهدف إلى النقل المباشر إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة .

وشدد محافظ الدقهلية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمنع ظهور أي مقالب وسيطة داخل الكتل السكنية خاصة أنه سيتم خلال أيام إعلان أن محافظة الدقهلية بلا مقالب عشوائية.

وأشار إلى البدء في رفع المقلب العشوائي الوسيط بمركز ميت سلسيل بمشاركة مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، ومها الصايغ مدير المخلفات الصلبة بمركز الجمالية، وجمال العزازي مدير المخلفات الصلبة بمركز ميت سلسيل.