أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، القرار رقم 474 لسنة 2026 بشأن التعريفة الجديدة لأجور المواصلات الداخلية والخارجية بمختلف وسائل النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي داخل مدن ومراكز المحافظة.

يأتي هذا القرار عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار البنزين والسولار، في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

تشديدات رقابية لمنع الاستغلال



وأكد محافظ أسيوط أن الهدف من القرار هو ضبط منظومة النقل ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والرقابية بشن حملات مفاجئة على المواقف ومحطات الوقود والأسواق، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية وعدم رفع الأسعار بشكل غير قانوني.

إلزام السائقين بوضع استيكرات الأجرة



وأوضح المحافظ أن التعريفة الجديدة تُلزم السائقين بوضع “استيكر” يوضح قيمة الأجرة على الزجاجين الأمامي والخلفي لكل مركبة. كما سيتم تركيب لافتات إرشادية وبانرات واضحة داخل جميع المواقف تتضمن خطوط السير وقيمة الأجرة وأرقام الشكاوى. ووجّه المحافظ إدارات المرور والمواقف بتكثيف الحملات لمتابعة الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

متابعة محطات الوقود والتصدي للسوق السوداء



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود وضمان وصول الحصص المقررة ومنع الاتجار بها في السوق السوداء، مؤكّدًا اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي مخالفات يتم ضبطها.

خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين



وأعلن المحافظ تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الرقم (114)، بالإضافة إلى الأرقام (088/2135858 – 088/2135727 – 088/2135670). كما يتم تلقي الصور والبلاغات عبر تطبيقات “واتس آب” و“تليجرام” على الرقم (01066628906)، إلى جانب الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).





التعريفة الجديدة داخل مدينة أسيوط



وتضمنت التعريفة الجديدة تحديد أجرة التاكسي داخل مدينة أسيوط بـ 20 جنيهًا، والسرفيس بـ 7 جنيهات، بينما تم تحديد الأجرة لكل من مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة بـ 12.5 جنيهًا، وداخل كل مدينة منهما بـ 7 جنيهات.

تعريفة النقل بين أسيوط ومراكز المحافظة



وشملت الأجرة الجديدة الآتي: 34 جنيهًا لديروط، 25 جنيها للقوصية، 15 لمنفلوط و15 لأبوتيج، و20 لصدفا، 26.5 للغنايم، و15 لساحل سليم، و20 للبداري، و11.5 لأبنوب، و6.5 جنيهًا للفتح.

تعريفة النقل بين أسيوط والمحافظات الأخرى



كما شمل القرار تعديل أجرة المحافظات: 275 جنيهًا إلى القاهرة، و46 جنيها لملوي، و65 للمنيا، و24.5 لطما و38 لطهطا و61 لسوهاج، و60 للمراغة و101 البلينا و98 لجرجا و101 لدار السلام،و115 للوادي الجديد و125 لنجع حمادي، و127 جنيها لقنا و265 جنيهًا للغردقة، إلى جانب باقي الأسعار التي تم تحديدها وفق المسافات المعتمدة رسميًا.

لجنة فنية لمراجعة التعريفة



وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من المرور والشؤون القانونية والمواقف لإعداد التعريفة الجديدة وفق الأسعار المحدثة للوقود، مؤكدًا استمرار غرفة إدارة الأزمات والكوارث في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرار والتعامل السريع مع أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين.