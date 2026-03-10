اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي داخل المحافظة، والتي تشمل سيارات الميكروباص والسرفيس، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.

وجاء القرار خلال اجتماع ضم نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المرور والتموين وإدارة المواقف، لمتابعة آثار زيادة الوقود وضمان عدم استغلال المواطنين.

تعديل تعريفة التاكسي والسرفيس داخل المدن

أقر المحافظ تعديل تعريفة سيارات التاكسي بالعداد داخل مدن المحافظة، بحيث تكون قيمة فتح العداد 15 جنيهًا تشمل كيلومترًا واحدًا، مع زيادة 4.5 جنيه لكل كيلومتر إضافي.

كما تم تحديد ساعة الانتظار الأولى بـ11 جنيهًا، وتزيد إلى 10 جنيهات لكل ساعة إضافية.

أما سيارات السرفيس داخل المدن، فقد تم تحديد الأجرة في مدينة الزقازيق بـ5 جنيهات، وفي مدينتي بلبيس وديرب نجم بـ4.5 جنيهات.

تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز

قرر المحافظ تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية للمستهلك بـ275 جنيهًا داخل المستودع، مع إضافة 5 جنيهات للتوصيل لمسافة حتى 5 كيلومترات، و10 جنيهات للمسافات الأكبر داخل نطاق الوحدة المحلية.

أما الأسطوانة التجارية، فتم تحديد سعرها بـ550 جنيهًا داخل المستودع، مع إضافة 10 جنيهات للتوصيل لمسافة حتى 5 كيلومترات، و20 جنيهًا للمسافات الأكبر داخل نطاق الوحدة المحلية.

الإعلان عن التعريفة وإلزام السائقين بالملصقات

وجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة في أماكن واضحة بجميع المواقف، وألزم السائقين بوضع ملصق واضح على المركبات يوضح خط السير والتعريفة الجديدة وعدد الركاب، لضمان الشفافية ومنع أي زيادات غير قانونية في الأجرة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لضمان التزام جميع مقدمي الخدمة بالتعريفة الرسمية وحماية المواطنين من أي استغلال.