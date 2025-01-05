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عثرت على قطعة ذهبية.. رئيس جامعة المنصورة يكرّم عاملة بكلية التمريض لأمانتها

07:06 م الأحد 05 يناير 2025

رئيس جامعة المنصورة يكرّم عاملة بكلية التمريض

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الدقهلية - رامي محمود:

كرّم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، نورا أحمد العجمي، معاونة خدمة بنظام الأجر اليومي بكلية التمريض، تقديرًا لأمانتها في إعادة قطعة مشغولات ذهبية مفقودة إلى صاحبتها، بعد أن عثرت عليها أثناء تأدية عملها.

أشاد الدكتور شريف خاطر بأمانة العاملة، واصفًا إياها بأنها نموذج يُحتذى به في الأخلاق والشرف، وقدم لها شهادة تقدير ومكافأة مالية تكريمًا لموقفها النبيل.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة حريصة على دعم ورعاية النماذج المشرفة بين موظفيها، معربًا عن فخره بوجود مثل هذه الشخصيات التي تعدّ قدوة مشرفة للأجيال القادمة.

شريف خاطر جامعة المنصورة كلية التمريض تكريم عاملة
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