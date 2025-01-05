بالصور.. محافظ بني سويف يتابع امتحانات المواد غير المُضافة للمجموع

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مدرسة التل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة تعليم شرق لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل.

واطمأن المحافظ، على انتظام وسير الدراسة بالمدرسة، وتواجد المعلمين، والإداريين، والعمال، متفقدا بعض الفصول وتابع جانبا من الشرح في بعض المواد، علاوة على تفقد بعض الأنشطة بقاعات وفصول رياض الأطفال، كما حرص على متابعة أعمال امتحان المواد غير المُضافة للمجموع، حيث أدي اليوم تلاميذ بعض صفوف المرحلة الإبتدائية امتحان التربية الدينية الإسلامية والمسيحية.

ووجه المحافظ باستمرار متابعة نسب ومعدلات حضور وغياب الطلبة، وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة، ومنع الإشغالات بمحيطها، وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة، والاستعداد الجيد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي التي تبدأ الأسبوع المقبل

من جهتها أوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة التل للتعليم الأساسي، إحدى المدارس التي جرى ترشيحها لتطبيق النموذج الياباني "التوكاتسو" التي تعتمد على إكساب الطلاب مهارات حياتية جديدة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لمجتمعهم، وتشمل بعض الأنشطة مثل الريادة اليومية، والمناقشات التوجيهية، ومجلس طلاب الفصل، و التنظيف، والفعاليات المدرسية.