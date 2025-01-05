تبدأ السبت القادم.. ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، استعداداتها لانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي، وأعلنت جدول الامتحانات عبر صفحتها الرسمية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم السبت القادم 11 يناير، وتنتهي 16 يناير بجميع مدارس إدارات المحافظة التسع.

وفي السياق عقد صابر عبد الحميد زيان مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا مع رؤساء أقسام التربية الخاصة بالإدارات التعليمية التسع، ناقش مدير المديرية سبل تطوير الخدمات المقدمة لطلاب التربية الخاصة ذوي الهمم بمدارس المحافظة.

واستمع عبد الحميد، للعديد من المشكلات التي تواجههم مع مديري المدارس، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتدريب مسؤولي الدمج التعليمي على كيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تساهم في تنمية مهاراتهم ودمجهم في المجتمع، وضرورة متابعة المدارس التي بها طلاب الدمج التعليمى، وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بهم، منوهاً أنه لن يقبل بأي تقصير تجاههم .

وفى نهاية الاجتماع شدد مدير المديرية على توفير كل الدعم والرعاية وإزالة العوائق التي تعوق مدارس التربية الخاصة بصفة عامة، وتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، موجهاً بإظهار الطلاب المتميزين والنقاط المضيئة بتلك المدارس.