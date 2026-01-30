الفيوم – حسين فتحي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، في تصفية عنصر إجرامي شديد الخطورة، يُدعى "محمد ع. ح"، وشهرته "محمد أبو عيطة" (مسجل خطر مخدرات)، وذلك إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء محاولة القبض عليه.

وكانت معلومات وردت للواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، تفيد باختباء المتهم في أحد المنازل القريبة من موقع هروبه، وذلك بعد تورطه قبل أسبوع في إطلاق النار على أمين شرطة يُدعى "خالد سيد" من قوة قسم شرطة الفيوم "ثان"، ما أسفر عن إصابته ونقله للمستشفى في حالة حرجة.

وبعرض المعلومات على اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، وجه بسرعة ضبط المتهم وتشكيل فريق بحث قاده العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات، توجهت مأمورية أمنية بقيادة الرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، ومعاونة النقيب محمود غيث مدعومة بمجموعات قتالية إلى مكان اختباء المتهم. وفور وصول القوات، بادر المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران والرد عليه، وهو ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وجرى نقل جثة المتهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة، وأُخطرت نيابة البندر لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.