القبض على "تاجر آيس" فبرك فيديوهات ضد رجال الشرطة بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء أحد الأشخاص تعرضه للتكبيل والتعدي بالضرب وإصابته على يد بعض ضباط وأفراد الشرطة بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص، تبين عدم صحة ما ورد بتلك الادعاءات، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطعي الفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي محكوم عليه في 8 قضايا، وبحوزته كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وقيامه بتصوير مقطعي الفيديو المشار إليهما بمساعدة 3 من معارفه، مدعيًا كذبًا تعرضه للتكبيل والتعدي من قبل بعض رجال الشرطة بقسم شرطة أول المنتزه، وذلك على خلفية ضبط شقيقيه، وهما عنصران جنائيان، أثناء قيامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بمساعدته في تصوير مقطعي الفيديو، وهم 3 عاطلين، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.