إعلان

القبض على "تاجر آيس" فبرك فيديوهات ضد رجال الشرطة بالإسكندرية

كتب : مصراوي

11:54 م 30/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء أحد الأشخاص تعرضه للتكبيل والتعدي بالضرب وإصابته على يد بعض ضباط وأفراد الشرطة بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص، تبين عدم صحة ما ورد بتلك الادعاءات، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطعي الفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي محكوم عليه في 8 قضايا، وبحوزته كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وقيامه بتصوير مقطعي الفيديو المشار إليهما بمساعدة 3 من معارفه، مدعيًا كذبًا تعرضه للتكبيل والتعدي من قبل بعض رجال الشرطة بقسم شرطة أول المنتزه، وذلك على خلفية ضبط شقيقيه، وهما عنصران جنائيان، أثناء قيامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بمساعدته في تصوير مقطعي الفيديو، وهم 3 عاطلين، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط متهم مخدر آيس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
أخبار مصر

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي التفاصيل المالية للتعاقد مع الأنجولي كامويش
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي التفاصيل المالية للتعاقد مع الأنجولي كامويش
"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور
رياضة محلية

"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. أمين الفتوى يوضح حكم استئجار "شبكة" الفَرَح
فتاوى متنوعة

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. أمين الفتوى يوضح حكم استئجار "شبكة" الفَرَح
“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
علاقات

“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟