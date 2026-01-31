إعلان

ضبط عنصر جنائي يتزعم تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين بالقليوبية

كتب : صابر المحلاوي

12:06 ص 31/01/2026

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصر جنائي يتزعم تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قيام عنصر جنائي، محكوم عليه بالحبس في 6 قضايا بإجمالي مدد بلغت 7 سنوات وشهرين، ومطلوب ضبطه في قضايا "خيانة أمانة، ضرب، تبديد"، بتزعم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أراضيهم.

وتبين أن المتهم كان يدّعي ملكيته لتلك الأراضي بموجب مستندات مزورة، ويقوم بتحرير محاضر كيدية ضد الضحايا للضغط عليهم للتنازل عن ملكياتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان اختبائه داخل فيلا مملوكة له بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وأثناء استهدافه حاول الصعود إلى سطح الفيلا وهدد بإلقاء نفسه، إلا أنه اختل توازنه وسقط داخل محيط مسكنه، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

