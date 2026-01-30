اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي

أدان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مساء اليوم الجمعة، بشدة ما تم تداوله مؤخرًا من أغانٍ ومحتوى مسيء لجناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصفًا هذه التصرفات بأنها اعتداء سافر على مقدسات المسلمين ومشاعرهم، وإذكاء متعمد للفتن وخطاب الكراهية والتطرف.

وأوضح المركز في بيانه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الأعمال لا تُعتبر إبداعًا فنيًّا، ولا تعبيرًا عن رأي، ولا ممارسة لحرية التعبير، بل هي تطاول وقح وانحدار أخلاقي وفكري، ونشر للفوضى والتطرف، يتناقض مع أبسط معايير المسؤولية الإنسانية والقانونية.

وأكد أن البعض يحاول التستر خلف شعارات زائفة مثل: حرية التعبير أو الجرأة الفنية، بينما يمارسون استفزازًا رخيصًا وسخرية خسيسة، لا تحمل أي قيمة فكرية أو معرفية أو رسالة إنسانية، بل تمثل وضاعة أخلاقية وانحدارًا حضاريًّا.

ودعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، جميع المؤسسات المسؤولة والهيئات القضائية لوضع حد لهذا العبث، وردع المسيئين لجناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصون المجتمع من خطابات التحريض والكراهية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية لمنع نشر أي مواد مسيئة سواء كانت غنائية أو مرئية أو رقمية.

وأضاف "المركز"، أن أعظم رد على هذه الإساءات هو التمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأخلاقه، وترجمتها في سلوكيات المجتمع بالعدل والرحمة، مؤكدًا أن الله عز وجل قد عصم رسوله من استهزاء الآخرين ورفع قدره، كما جاء في قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]، {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} [الحجر: 95]، {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].

واختتم مركز الأزهر بيانه، بالدعاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، مؤكدًا أن موقفه يستند إلى نصوص الشريعة الإسلامية وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه السمحة.

