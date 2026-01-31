كشف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن الركيزة الأساسية لنجاح العمليات الجراحية المعقدة، مؤكدًا أن دور التمريض كان محور اهتمامه منذ اليوم الأول لتأسيس مركز القلب في أسوان، وأن الاستثمار في الكوادر البشرية المصرية كان خيارًا استراتيجيًا أثبت جدارته.

وقال يعقوب، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة "ON"، إنه أدرك مبكرًا الأهمية القصوى للتمريض الدقيق، لدرجة أن المركز كان يستقدم ممرضات من إنجلترا وألمانيا وأمريكا في البداية، قبل أن يكتشف الكفاءات المصرية المتميزة الموجودة محليًا.

وروى يعقوب قصة رمزية معبرة، حيث كان ينام متعبًا في غرفة الإنعاش بعد عمليات شاقة، فيعهد إلى ممرض صغير يدعى "محمود" بمتابعة مريض معقد بدقة متناهية وإيقاظه كل ساعتين لتقديم تقرير مفصل، مؤكدًا أن هذا الممرض نفسه أصبح لاحقًا رئيسًا لقسم التمريض في المركز بعد حصوله على شهادات متقدمة.

وأوضح جراح القلب العالمي أن الفلسفة التي يتبناها تقوم على دمج فريق العمل بشكل كامل، بحيث يصبح الممرض، الذي يتابع المريض دقيقة بدقيقة، جزءًا لا يتجزأ من عملية القرار، بل وأحيانًا يترأس جولة الفريق الصباحية ويقدم التقرير للجراحين، لأنه الأكثر دراية بتفاصيل حالة المريض.

وشدد الدكتور مجدي يعقوب على أن سر النجاح والاستدامة يكمن في بناء منظومة متكاملة وليس الاعتماد على أفراد، مؤكدًا أن ذلك يبدأ من مرحلة الاختيار الأولى، ثم التدريب المستمر، وصولاً إلى اختيار القيادات الكفؤة، لأن الإنجاز الطبي العظيم هو دائمًا ثمرة جهد فريق كامل يعمل بتآزر لتحقيق ثقة وأمل المريض القادم إليهم.