إعلان

مجدي يعقوب: الاستثمار في الكوادر المصرية كان خيارًا استراتيجيًا أثبت جدارته

كتب : حسن مرسي

12:21 ص 31/01/2026

الدكتور مجدي يعقوب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن الركيزة الأساسية لنجاح العمليات الجراحية المعقدة، مؤكدًا أن دور التمريض كان محور اهتمامه منذ اليوم الأول لتأسيس مركز القلب في أسوان، وأن الاستثمار في الكوادر البشرية المصرية كان خيارًا استراتيجيًا أثبت جدارته.

وقال يعقوب، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة "ON"، إنه أدرك مبكرًا الأهمية القصوى للتمريض الدقيق، لدرجة أن المركز كان يستقدم ممرضات من إنجلترا وألمانيا وأمريكا في البداية، قبل أن يكتشف الكفاءات المصرية المتميزة الموجودة محليًا.

وروى يعقوب قصة رمزية معبرة، حيث كان ينام متعبًا في غرفة الإنعاش بعد عمليات شاقة، فيعهد إلى ممرض صغير يدعى "محمود" بمتابعة مريض معقد بدقة متناهية وإيقاظه كل ساعتين لتقديم تقرير مفصل، مؤكدًا أن هذا الممرض نفسه أصبح لاحقًا رئيسًا لقسم التمريض في المركز بعد حصوله على شهادات متقدمة.

وأوضح جراح القلب العالمي أن الفلسفة التي يتبناها تقوم على دمج فريق العمل بشكل كامل، بحيث يصبح الممرض، الذي يتابع المريض دقيقة بدقيقة، جزءًا لا يتجزأ من عملية القرار، بل وأحيانًا يترأس جولة الفريق الصباحية ويقدم التقرير للجراحين، لأنه الأكثر دراية بتفاصيل حالة المريض.

وشدد الدكتور مجدي يعقوب على أن سر النجاح والاستدامة يكمن في بناء منظومة متكاملة وليس الاعتماد على أفراد، مؤكدًا أن ذلك يبدأ من مرحلة الاختيار الأولى، ثم التدريب المستمر، وصولاً إلى اختيار القيادات الكفؤة، لأن الإنجاز الطبي العظيم هو دائمًا ثمرة جهد فريق كامل يعمل بتآزر لتحقيق ثقة وأمل المريض القادم إليهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مجدي يعقوب الاستثمار في الكوادر المصرية تأسيس مركز القلب في أسوان الإعلامية منى الشاذلي مجدي يعقوب ببرنامج معكم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
أخبار مصر

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
ياسمين عز تنتقد المغالاة في "الشبكة": الجرام بـ8 آلاف جنيه.. قوم بيّع مراتك
أخبار مصر

ياسمين عز تنتقد المغالاة في "الشبكة": الجرام بـ8 آلاف جنيه.. قوم بيّع مراتك
“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
علاقات

“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
أخبار مصر

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
بعد اختطافه.. ميليشيا موالية لإسرائيل تسلم قائد المقاتلين العالقين في رفح
شئون عربية و دولية

بعد اختطافه.. ميليشيا موالية لإسرائيل تسلم قائد المقاتلين العالقين في رفح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟