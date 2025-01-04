3 طالبات ومعيدة.. اختناق 4 أشخاص جراء تسرب غاز في شقة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت 3 طالبات ومعيدة بإحدى جامعات محافظة بنى سويف، اليوم السبت، بحالة اختناق جراء تسرب غاز طبيعي، داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالواقعة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة: "م م"، 20 عامًا، طالبة، و«هـ. ا» 19 عامًا، و "ط ع"، 18 عامًا، وجميعهن طالبات بإحدى الجامعات، و "ا.ح" 27 عامًا، معيدة بنفس الجامعة.

وجرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة لهن، وتحرر محضر بالواقعة.