في حفل زفافه.. منشد ديني بسوهاج يُبهر الحضور بابتهالات روحانية - فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في لحظة مميزة من حفل عقد قرانه، أضاف الشيخ مصطفى بحر المراغي، القارئ والمنشد الديني الشاب بمحافظة سوهاج لمسة روحانية، إذ قدم فقرة مميزة من الابتهالات والأناشيد الدينية، التي لاقت إعجابًا واسعًا من الحضور، الذين تفاعلوا معها ورددوها خلفه، ليشهد الحفل الذي أقيم بدوار آل عيسى بقرية أولاد إسماعيل بالمراغة واحدة من أجمل اللحظات التي لا تُنسى.

وقال الشيخ مصطفى بحر محمد جلال وشهرته "مصطفى بحر المراغي" الطالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط، إنه افتتح فعاليات حفل عقد قرانه بتلاوة القرآن الكريم، ثم طلب منه المعازيم تقديم فقرة من الابتهالات والأناشيد الدينية عنوانها "الليلة حلوة"، قبل بدء مراسم إجراء عقد القران، مضيفًا أن الفقرة لاقت قبول وإعجاب الجميع وتفاعل معه المعازيم، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المقطع على نطاق واسع عبر صفحات "فيس بوك".

وأوضح الشيخ مصطفى بحر المراغي، أنه يحيي حفلات وسهرات وليالي قرآنية، وكذلك ليالي ومناسبات بالابتهالات والأناشيد الدينية، مشيرًا في تصريحات خاصة ل"مصراوي" إلى أنه بدأ يحي ليالي وسهرات قرآنية عندما كان تلميذًا في الصف الخامس الابتدائي، رفقة والده الشيخ بحر المراغي القارئ الشهير، لافتًا إلى أنه بدأ الإنشاد الديني في المرحلة الثانوية.

وتابع: "المراغي" أنه شارك في العديد من المسابقات التي نظمها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، وحصل على المركز الأول في الإنشاد والابتهال الديني في عام 2022 بالمسابقة التي نظمتها جامعة الأزهر بأسيوط.