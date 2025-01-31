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محرومون من المياه.. محافظ المنيا يعيد البسمة لـ 70 أسرة بسمالوط بعد معاناة

03:18 م الجمعة 31 يناير 2025
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    محافظ المنيا يعيد البسمة لـ 70 بسمالوط بعد معاناة (1)
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    محافظ المنيا يعيد البسمة لـ 70 بسمالوط بعد معاناة (3)
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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، الانتهاء من توصيل خط مياه شرب لـ 70 أسرة من أهالي حي شرق مدينة سمالوط، دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية .

كان المحافظ خلال جولته الميدانية الأسبوع الماضي لمركز سمالوط قد التقى بعدد من الأهالي واستمع الى شكواهم بشأن انقطاع المياه بشكل متكرر في حي شرق منذ قرابة عام، وعلى الفور أصدر توجيهاته لشركة المياه بتوصيل خط رئيسي لسد احتياج الأهالي، وانهاء معاناة هذه الأسر .

وأوضح عويس غرباني، رئيس مركز سمالوط، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ تم التنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بسمالوط، التي تحملت تكاليف التوصيل لضمان وصول المياه إلى منازل الأهالي شارعي المحطة، ومسجد عبد العال بحي شرق المدينة بعد انقطاع دام قرابة العام.

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عماد كدواني محافظ المنيا سمالوط انقطاع المياه
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