انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الروماتيزمية فى المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الروماتيزمية بمركز رعاية طفل ثان بمدينة المنيا.

و قال الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الكشف المبكر والعلاج المبكر هما الحل الأوحد لحماية المفاصل من التشوهات والاعاقات، وكذا حماية أعضاء الجسم الحيوية من امتداد الاشتعال المناعي المدمر لوظائف الكلى و الكبد.

من جانبه أوضح الدكتور هاني اسحق أخصائي الروماتزم و مدير مركز رعاية طفل ثان بالمنيا أن الكشف المبكر عن الأمراض الروماتيزمية يتضمن ٣ مراحل متتابعة:

أولهم استبيان شفوي بمثابة استطلاع التاريخ المرضي و يشمل الإجابة عن ١٠ أسئلة عن وجود اعراض مفصلية وجلدية من عدمه وهي ألم و تورم و تيبس المفاصل و ألم وتيبس الفقرات العنقية والقطنية والعجزية والطفح الجلدي وقرح و جفاف الفم وجفاف والتهاب قزحية العين لفترات تتجاوز الشهرين بحسب توصيات الجمعية الأمريكية للروماتزم، و ثانيهم، الفحص السريري وهي الخطوة الأهم في التشخيص، وثالثهم الفحوصات التأكيدية بنظام الإحالة لمعامل مستشفيات التأمين الصحي و جامعة المنيا ومستشفى صدر المنيا .

ونوهت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بالمنيا، إلى أن المبادرة تستهدف مرضى المفاصل والفقرات في أي مرحلة من مراحل المرض خاصة المراحل المبكرة في سن الشباب وربما الأطفال.