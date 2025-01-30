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الأرض ارتوت بالدم.. مصرع مزارع في مشاجرة بين عائلتين بقنا

02:47 م الخميس 30 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي مزارع مصرعه، بطلق ناري خرطوش في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، في قرية القارة، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع مزارع بطلق ناري في قرية القارة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أ.ح، في الخمسينيات من عمره بطلق ناري خرطوش على يد آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية القارة مركز أبوتشت.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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مصرع مزارع مشاجرة بين عائلتين قنا
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