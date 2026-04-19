

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين في البيت الأبيض، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع حدوث تقدم في المفاوضات الجارية مع إيران خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين.

تحركات دبلوماسية جديدة

وأوضح المسؤولون أن هناك توجهًا نحو توسيع دائرة المحادثات لتشمل محطات جديدة، من بينها باكستان، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التفاهمات الإقليمية وتحقيق اختراق في الملفات العالقة.

وأشاروا إلى أن واشنطن ما زالت تتابع عن كثب تطورات الملف الإيراني، مع وجود تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في الفترة القريبة المقبلة، رغم استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حالة من التوتر والتقلب بين التصعيد والتهدئة، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة.