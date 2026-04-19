إعلان

ترامب يدافع عن إسرائيل ويؤكد: حليف قوي للولايات المتحدة

كتب : مصراوي

03:49 ص 19/04/2026

ترامب ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إسرائيل، واصفًا إياها بأنها حليف قوي وموثوق للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن مواقفها خلال الأزمات أثبتت ذلك بوضوح.

تصريحات ترامب على منصته

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز، أن إسرائيل تظل حليفًا مهمًا للولايات المتحدة سواء أحبها الناس أم لا، مشددًا على قوة العلاقة بين الجانبين.

وأضاف أن إسرائيل تتسم بالشجاعة والجرأة والذكاء والإخلاص، مؤكدًا أنها تختلف عن أطراف أخرى -على حد وصفه- تظهر حقيقتها في أوقات الصراع والتوتر.

وأشار إلى أن إسرائيل تقاتل بشراسة وتعرف كيف تحقق الانتصار في المواجهات، في إشارة إلى قدراتها العسكرية والسياسية.

سياق إقليمي متوتر

وجاءت تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات المرتبطة بمضيق هرمز مضيق هرمز، وسط حديث عن احتمالات عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتشهد المنطقة حالة من الترقب مع استمرار التوترات الإقليمية وتداخل الملفات السياسية والعسكرية الحساسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

حوادث وقضايا

أخبار مصر

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

