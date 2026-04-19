

دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إسرائيل، واصفًا إياها بأنها حليف قوي وموثوق للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن مواقفها خلال الأزمات أثبتت ذلك بوضوح.

تصريحات ترامب على منصته

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز، أن إسرائيل تظل حليفًا مهمًا للولايات المتحدة سواء أحبها الناس أم لا، مشددًا على قوة العلاقة بين الجانبين.

وأضاف أن إسرائيل تتسم بالشجاعة والجرأة والذكاء والإخلاص، مؤكدًا أنها تختلف عن أطراف أخرى -على حد وصفه- تظهر حقيقتها في أوقات الصراع والتوتر.

وأشار إلى أن إسرائيل تقاتل بشراسة وتعرف كيف تحقق الانتصار في المواجهات، في إشارة إلى قدراتها العسكرية والسياسية.

سياق إقليمي متوتر

وجاءت تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات المرتبطة بمضيق هرمز مضيق هرمز، وسط حديث عن احتمالات عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتشهد المنطقة حالة من الترقب مع استمرار التوترات الإقليمية وتداخل الملفات السياسية والعسكرية الحساسة.