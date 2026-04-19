

أفاد التلفزيون الإيراني نقلًا عن منظمة الطيران المدني، بأنه سيتم البدء في إعادة فتح المجال الجوي الإيراني بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تشغيل منظمة تهدف إلى استئناف الحركة الجوية بشكل آمن ومنظم، يأتي ذلك في نبأ عاجل وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

تفاصيل إعادة التشغيل

وأوضح البيان أن إعادة فتح المجال الجوي الإيراني ستتم على 4 مراحل متتابعة، بحيث تشمل كل مرحلة نطاقًا محددًا من الرحلات الجوية، وفق تقييمات فنية وأمنية تضمن سلامة الملاحة الجوية.

وأشار إلى أن الرحلات الجوية من الشرق إلى الغرب ستبدأ في العودة بشكل تدريجي، مع استئناف حركة الطيران تدريجيًا بما يسمح بإعادة ربط المسارات الجوية الإقليمية والدولية عبر الأجواء الإيرانية.

وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم حركة الطيران بعد فترة من القيود، مع استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لضمان انسيابية الرحلات الجوية وتفادي أي اضطرابات تشغيلية.