التلفزيون الإيراني يعلن خطة لإعادة فتح المجال الجوي على مراحل

كتب : مصراوي

04:28 ص 19/04/2026

أفاد التلفزيون الإيراني نقلًا عن منظمة الطيران المدني، بأنه سيتم البدء في إعادة فتح المجال الجوي الإيراني بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تشغيل منظمة تهدف إلى استئناف الحركة الجوية بشكل آمن ومنظم، يأتي ذلك في نبأ عاجل وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

تفاصيل إعادة التشغيل

وأوضح البيان أن إعادة فتح المجال الجوي الإيراني ستتم على 4 مراحل متتابعة، بحيث تشمل كل مرحلة نطاقًا محددًا من الرحلات الجوية، وفق تقييمات فنية وأمنية تضمن سلامة الملاحة الجوية.

وأشار إلى أن الرحلات الجوية من الشرق إلى الغرب ستبدأ في العودة بشكل تدريجي، مع استئناف حركة الطيران تدريجيًا بما يسمح بإعادة ربط المسارات الجوية الإقليمية والدولية عبر الأجواء الإيرانية.

وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم حركة الطيران بعد فترة من القيود، مع استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لضمان انسيابية الرحلات الجوية وتفادي أي اضطرابات تشغيلية.

فيديو قد يعجبك



كيف يحصل النباتيون على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟
نصائح طبية

كيف يحصل النباتيون على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟
ترامب يدافع عن إسرائيل ويؤكد: حليف قوي للولايات المتحدة
شئون عربية و دولية

ترامب يدافع عن إسرائيل ويؤكد: حليف قوي للولايات المتحدة
"المكان كان كتلة لهب".. تفاصيل 120 دقيقة في حريق مخزن أخشاب في مؤسسة الزكاة
حوادث وقضايا

"المكان كان كتلة لهب".. تفاصيل 120 دقيقة في حريق مخزن أخشاب في مؤسسة الزكاة
التلفزيون الإيراني يعلن خطة لإعادة فتح المجال الجوي على مراحل
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني يعلن خطة لإعادة فتح المجال الجوي على مراحل
حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر
زووم

حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟