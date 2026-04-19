تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات استئناف البلوجر محمد شاكر، المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عامين، بعد إدانته بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تعمد نشر محتوى مخالف للقيم والمبادئ الأسرية، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم في البلاغات المقدمة ضده، قبل أن تقرر إحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.