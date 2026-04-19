نظر استئناف "شاكر محظور" على حكم حبسه سنتين بتهمة المحتوى الخادش

كتب : صابر المحلاوي

05:00 ص 19/04/2026

البلوجر محمد شاكر

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات استئناف البلوجر محمد شاكر، المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام.

استئناف "شاكر محظور" على حكم حبسه سنتين

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عامين، بعد إدانته بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تعمد نشر محتوى مخالف للقيم والمبادئ الأسرية، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم في البلاغات المقدمة ضده، قبل أن تقرر إحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.

أحدث الموضوعات

حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر
زووم

حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر
ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح
رياضة عربية وعالمية

ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح
حرمان من والده و3 أشقاء.. أبرز المعلومات عن عائلة طارق حامد نجم نادي الزمالك
مصراوي ستوري

حرمان من والده و3 أشقاء.. أبرز المعلومات عن عائلة طارق حامد نجم نادي الزمالك
كيف يحصل النباتيون على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟
نصائح طبية

كيف يحصل النباتيون على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟
شمس نهاراً وأمطار ليلاً.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الأحد ورياح مثيرة
أخبار مصر

شمس نهاراً وأمطار ليلاً.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الأحد ورياح مثيرة

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟