"ما تيجي نروح البيت".. القصة الكاملة لتحرش سائق بسائحة صينية فى شرم الشيخ -صور

محافظات - مصراوي:

تعرضت سائحة صينية، لواقعة تحرش مؤخرًا فى مدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بينما كانت تستقل سيارة أجرة، وجدت نفسها مع سائق يتحرش بها بطريقة لفظية وجسدية.

بدأت القصة عندما صعدت السائحة الصينية إلى سيارة أجرة في شرم الشيخ، متوجهة إلى وجهتها، في البداية، حاول السائق التواصل معها بكلمات بلغة غير مفهومة لها "العامية المصرية"، في محاولة منه لفتح حديث، ولكن السائحة، التي لم تكن تتحدث اللغة العربية، ولم تفهم ما كان يقوله.

بعد ذلك، لجأ السائق إلى استخدام هاتفه الجوال لترجمة محادثة مكتوبة، وطلب منها الذهاب معه إلى منزله لإقامة علاقة جنسية :" ما تيجي نروح البيت"، رفضت السائحة الصينية هذا العرض، وأبدت استياءها من تصرفه ولكن هذا لم يمنعه من التمادي في تحرشه.

في لحظة أخرى، قام السائق بلمس قدم السائحة الصينية بشكل غير لائق، هنا، لم تتمالك السائحة أعصابها، وصرخت في وجه السائق، معبرة عن غضبها واشمئزازها من تصرفه.

لم تستسلم السائحة الصينية لهذا التحرش، بل قررت توثيق الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بتصوير مقطع فيديو للحادثة، يظهر فيه السائق وهو يتحرش بها لفظيًا وجسديًا.

وانتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار غضبًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، وندد الكثيرون بهذا الفعل المشين، وطالبوا بمحاسبة السائق على فعلته.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على السائق، بعد أن جرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتحرش لفظياً وجسدياً بالسائحة الصينية، وقررت جهات التحقيق بجنوب سيناء، حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.