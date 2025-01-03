انقطاع الكهرباء غدًا في محافظتين.. تفاصيل المناطق المتأثرة والمواعيد

كتب - فادي الصاوي:

تشهد عدد من المناطق في محافظتي الدقهلية وبورسعيد انقطاعًا للتيار الكهربائي يوم غد السبت الموافق 4 يناير 2025، وذلك لأعمال الصيانة الدورية في شبكات الكهرباء.

من جانبها أعلنت شركة الدلتا للكهرباء، اعتزامها قطع الكهرباء غدًا السبت للقيام ببعض أعمال الصيانه، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 مساءً ولمدة تصل إلى 5 ساعات، عن بعض المناطق في مركز السنبلاوين عن مغذيات رقم 10 و2 من لوحة توزيع المعاهدة في السنبلاوين، في الأماكن الآتية: (منطقة النزهة - منطقة المدارس - منطقة جزء من أرض عبد الجليل).

وأشار الشركة فى بيان لها، أن سبب قطع التيار الكهربائي، هو تنفيذ أعمال نقل حجرة محول مياه بنك مصر بجوار منطقة، وتنفيذ أعمال إنشاء مبنى مجلس المدينة الجديد أمام بنك مصر في السنبلاوين.

فى السياق ذاته أعلنت شركة كهرباء القناة، عن قطع التيار الكهربائي، غداً السبت الموافق 4 من يناير، وذلك لمدة 3 ساعات متواصلة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة ١٢ ظهرا، بعدد من مناطق حي الزهور، للقيام بأعمال صيانة لموزع كهرباء الزهور الكائن بمنطقة عثمان بن عفان الواقعة في نطاق الحي.

ووفقا لبيان شركة الكهرباء، سيشمل قطع التيار بحي الزهور المناطق الآتية:( منطقة عثمان بن عفان - منطقة التعاونيات- منطقة عمر بن الخطاب - منطقة على منخفض - منطقة الزلط - منطقة البنك الاصفر - منطقة الطاقة الشمسية- الوحده الصحية بالحرفيين- الوحدة الصحية بال ٥٠٠٠ - الوحدة الصحية بعثمان - سنترال الزهور- محطة الصرف الصحي c11 - محطة الصرف الصحي A22 - مكتب تموين ال ٥٠٠٠).