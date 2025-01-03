بالصور - تجهيزات أول مستشفى وإسعاف نهري في الصعيد

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أسيوط - محمود عجمي:

في إطار خطة محافظة أسيوط لتعزيز الخدمات الطبية والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، تفقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال تجهيز أول مستشفى وإسعاف نهري مجهز للطوارئ في الصعيد.

يأتي ذلك بعد تخصيص عبارة نهرية وعدد من اللانشات التابعة للمحافظة، بهدف ربط القرى والمراكز المطلة على نهر النيل بالمستشفيات الرئيسية في مراكز المحافظة ومدينة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء هشام المليجي مستشار المحافظ لشئون الإيرادات والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور محمد علي رسلان مدير فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي بأسيوط، والدكتور محمد أحمد رئيس هيئة الإسعاف المصرية بأسيوط، والمهندس محمد الليثي مسئول العبارات النهرية بالمحافظة، والمحاسب إيهاب عبد الحميد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة بأسيوط.

وتفقد المحافظ، العبارة النهرية التي تم تخصيصها للعمل كمستشفى نهري للطوارئ واطمئن على التجهيزات الجارية لإنشاء غرف عناية متوسطة واستقبال حالات الطوارئ فضلاً عن عدد 2 من اللانشات كإسعاف نهري للطوارئ والتي ترسو بمرسى العبارات النهرية التابعة للمحافظة بجوار حديقة الفردوس بحي غرب.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تخصيص عبارة نهرية وعدد 2 لانش كإسعاف نهري مجهز بأحدث الأجهزة وتوفير أطقم طبية متخصصة قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة بمختلف أنواعها ومدربة على أعلى مستوى من الجاهزية للتعامل مع حالات الحوادث النهرية وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان لتقديم الرعاية الصحية الأولية أثناء نقل المرضى والمصابين مضيفاً أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظة ما يساهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في حالات الحوادث والطوارئ الصحية التي تستلزم النقل السريع إلى المستشفيات.