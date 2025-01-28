غرفة الإسكندرية تسعى لرفع التجارة مع تنزانيا إلى 300 مليون دولار خلال 3 سنوات (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري:

أكد أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرفة تعمل على زيادة حجم التجارة بين مصر وتنزانيا من 66 مليون دولار حاليًا إلى 300 مليون دولار خلال ثلاث سنوات. وأشار إلى أن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال تنويع المنتجات المتبادلة وتعزيز حجم التصدير والاستيراد بين البلدين.

جاءت تصريحات صقر خلال استقبال الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدًا رسميًا من تنزانيا برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني "إكسيد سيلاوينكا"، وسفير تنزانيا لدى مصر "ريتشارد ماكانازو"، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وأوضح صقر أن مصر تقدم تجربة اقتصادية مميزة يمكن لتنزانيا الاستفادة منها، خاصة في مجالات الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، مع التركيز على قطاعات النقل والكهرباء. وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها محورًا للتجارة العالمية بفضل ارتباطها بمناطق تجارة حرة تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك.

ودعا صقر الشركات المصرية إلى استغلال المواد الخام التنزانية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، كما شجع رجال الأعمال التنزانيين على الاستثمار في مصر. وأشاد بمشروع المنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا، والذي من المتوقع أن يجذب أكثر من 100 مستثمر ويوفر نحو 50 ألف فرصة عمل.

وأشار نائب رئيس الغرفة إلى نجاح التعاون بين البلدين في مشاريع البنية التحتية، مستشهدًا بمشروع سد ومحطة "جولياس نيريري" الذي نفذته شركتا المقاولون العرب ومجموعة السويدي بتكلفة بلغت 3.4 مليار دولار.

وأكد صقر أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر خلال السنوات الأخيرة أسهم في تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة تعزز مناخ الاستثمار.

واختتم بتأكيد أهمية الزيارة الرسمية للوفد التنزاني، التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات التنموية.