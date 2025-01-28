المنيا تتحرك لدعم غزة.. محافظ المنيا يعقد اجتماعا موسعا لتجهيز المساعدات- صور

المنيا- جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً ضم الجمعيات الخيرية والمؤسسات العاملة بالمحافظة ومراكزها، لتجهيز المساعدات اللازمة لدعم أشقائنا في غزة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم التنسيق لإعداد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، القمح، الزيت، البقوليات، وبعض أنواع الخضار، مع التأكد من توافق جميع المواد مع معايير السلامة والجودة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني والتضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء المراكز، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان وصول الدعم في أسرع وقت وبأفضل صورة.