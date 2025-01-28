العربية دخلت في الموتوسيكل.. مصرع شاب إثر حادث تصادم سيارة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أعلى الطريق الإقليمي في المنوفية، أثناء قيادته دراجة نارية واصطدامه بسيارة مُسرعة أمام نزلة شما بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمي في المنوفية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين أن المتوفى يُدعى "محمد.م.ح.ع"، 36 عامًا، من قرية شنشور بدائرة مركز أشمون.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.