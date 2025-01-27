بالصور.. 20 جلسة دوار للتوعية بقضايا المرأة في البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، بالتعاون مع مديرية أوقاف البحيرة 20 جلسة دوار بقرية اليوسفية بمركز الدلنجات،استهدفت 1500 شخص.

تضمنت الجلسات توعية المواطنين بقضايا تنمية المرأة والتمكين الاقتصادي لها، كما تناولت موضوعات القضيه السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التباعد بين الولادات والتربية السليمه للأبناء.

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز مفهوم الحياة الكريمة والتمكين الكامل للمرأة في مختلف جوانب حياتها، وتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق الريفية في المحافظة.