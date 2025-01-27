انطلاق مبادرة "الموظف الرقمي" بجامعة الأقصر -صور

الأقصر - محمد محروس:

انطلقت في جامعة الأقصر فعاليات مبادرة "الموظف الرقمى"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الجامعة فى مجال التحول الرقمي ورفع مهاراتهم فى إستخدام الحاسب الآلي والبرامج المكتبية، وكذلك التخزين السحابي، والتعامل مع البريد الإلكتروني.

وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، إن جامعة الأقصر لن تألو جهدًا في تدريب موظفيها وتزويدهم بالمهارات اللازمة ضمن العمل المستمر لتطوير جامعة الأقصر لتكون في مقدمة الجامعات المصرية والإقليمية والدولية.

وأشارت رئيس الجامعة، إلى أن تدريب "الموظف الرقمي" سيمكن موظفي الجامعة من التعامل مع برامج الحاسب الآلي واستخدام البريد الإلكتروني فى التعاملات الإدارية المختلفة توفيرًا للوقت والجهد والموارد الورقية.

ومن جانبه قال المهندس ياسر خضرى، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، إن رئيس الجامعة وجهت بتطوير مهارات موظفي الجامعة باعتبارهم عنصر مهم فى تطوير المنظومة الإدارية والتعليمية بالجامعة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف عدد كبير من موظفى الجامعة من أجل مواكبة التطوير وخاصة فى مجال التحول الرقمي طبقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

ويقوم بالتدريب أساتذة الجامعة وبعض المتخصصين من المدربين المعتمدين فى مجال التحول الرقمي وهم: الدكتور أحمد حمدى، مدير مركز التطوير المهنى، ووكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور سلامة حامد، نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، عضو هيئة تدريس بكلية الآثار.