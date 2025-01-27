مقتل شاب بطلق ناري خرطوش في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قُتل شاب بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إثر إصابته بطلق ناري خرطوش في الصدر.

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة الشاب: "خ.ح.ا" 30 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري خرطوش في الصدر، بادعاء اعتداء من آخرين بمنطقة على بن أبي طالب.

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، ويكثف رجال البحث الجنائي جهودهم لكشف ملابسات الحادث.