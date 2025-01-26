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من لعب العيال لقتل شاب.. تفاصيل خناقة أولاد العم في قرية بنهو بسوهاج

10:02 ص الأحد 26 يناير 2025

المجني عليه

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سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري في مشاجرة بقرية بنهو التابعة لمركز طهطا محافظة سوهاج، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا، إشارة من غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالواقعة، وتبين وقوع المشاجرة بين طرف أول "محمود. ن" 27 عامًا مزارع مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى، جرى نقله لمستشفى طهطا العام، وتوفي عقب وصوله، وابن عمه "عبدالوهاب. م" 27 عامًا مزارع، وطرف ثان "أبو الوفا. خ" 32 عامًا عامل.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قتل شاب مشاجرة محافظة سوهاج سلاح ناري
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