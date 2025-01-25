أسطوانة غاز حولت المنزل إلى جحيم.. حريق يلتهم عقارا بالبحيرة وإصابة أب وأبنائه- صور

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب رجل واثنين من أبنائه بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمدينة رشيد في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث وتبين، نشوب حريق بالدور الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق ، مما أسفر عن إصابة كل من: سامي عرابي الطحان، 56 عاما، مصاب بحروق بالوجه واليدين من الدرجة الأولي والثانية، وابنه أكرم، 15 عاما، مصاب بحروق بالوجه واليدين والرأس من الدرجة الأولي، وابنته "إسراء" 19 عاما، مصابة بحروق باليدين من الدرجة الأولى.

وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

جرى فرض كردون أمني، وفصل المرافق عن العقار والسيطرة عليه وتمت السيطرة عليه، ونقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.