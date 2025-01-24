بالصور.. محافظ أسوان يتفقد الميادين والشوارع الرئيسية ويستمع لمطالب المواطنين

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الجمعة، العديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان كميدان المحطة وممشى السوق السياحى بطول 2400 متر، برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، و إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان.

وتابع كمال التزام أصحاب المحلات التجارية والبازارات بخط التنظيم المحدد، وعدم وجود إشغالات، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر، لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار محافظ أسوان، إلى تنفيذ رؤية جديدة لمنع وجود أى إشغالات داخل السوق، وبما يساهم فى تسهيل حركة الأفواج السياحية الزائرة والمواطنين وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل لهذا السوق الحيوي، وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم، مكلفا المسئولين بسرعة وضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.