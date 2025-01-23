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انهيار عقار في منطقة الشهداء بالإسماعيلية (صور)

11:02 م الخميس 23 يناير 2025
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  • عرض 3 صورة
    انهيار عقار في منطقة الشهداء بالإسماعيلية (1)
  • عرض 3 صورة
    انهيار عقار في منطقة الشهداء بالإسماعيلية (3)
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

انهار عقار من طابقين، مساء اليوم الخميس، في شارع الغزاوي المتفرع من شارع الجعيص بمنطقة الشهداء في الإسماعيلية.

انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث تم فصل المرافق عن العقار المنهار كإجراء احترازي لضمان سلامة المنطقة المحيطة. كما تم الدفع بمعدات الحي للعمل على رفع الأنقاض وفتح الشارع أمام حركة المواطنين والمركبات.

العقار تعود ملكيته لأحد الورثة ويُدعى محمد السيد عبد الهادي زغلول.

وقد أفادت المصادر أن العقار كان خاليًا من السكان وقت الحادث، مما ساهم في عدم وقوع إصابات. وأكدت الجهات المختصة أن عملية إزالة المخلفات تتم وفق معايير السلامة، مشيرةً إلى أنه سيتم إجراء تحقيق للوقوف على أسباب الانهيار، وتقييم سلامة العقارات المجاورة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

انهيار عقار الإسماعيلية شارع الغزاوي
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