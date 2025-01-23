مصرع شخصين و14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون بكسور وجروح متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن ضحايا ومصابين.

انتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين هما: حامد هاشم عبد الله (70 سنة) وعبد الحميد محمد عبد الرحيم (73 سنة).

كما أصيب 14 آخرون وهم: محمود أبو النجاح عبد الراضي (66 سنة)، زياد هاشم (18 سنة)، أم كلثوم أبو النجا (65 سنة)، يونس خالد محمد (11 سنة)، محمد خالد محمد (18 سنة)، محمود جابر عبد العزيز خلف (30 سنة)، جنى أحمد محمود (12 سنة)، حسن محمود هاشم (58 سنة)، كريمة أحمد هاشم (48 سنة)، جودي أحمد محمود (8 سنوات)، نورا أنور هاشم (35 سنة)، حسن محمود هاشم (58 سنة)، محمود سعد أحمد (16 سنة)، يسر خالد محمد (7 سنوات)، أسماء خالد محمد (33 سنة)، نادية جابر علي أحمد (60 سنة).

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.