قنصل فرنسا: مشروعات مشتركة مع مصر لمواجهة التغيرات المناخية بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

قالت لينا بلان، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، إن هناك العديد من المشروعات المشتركة مع مصر التي سيجري تنفيذها على أرض الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى الحد من تأثير التغيرات المناخية.

وأضافت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، خلال لقائها اللواء الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، أن مصر وفرنسا يجمعهما تاريخ طويل وعلاقات قوية وأننا حالياً نجني ثمار هذه العلاقات الطيبة.

ومن جانبه، أشاد المحافظ بقوة العلاقات التي تجمع البلدين، لافتًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بإقامة مشروعات تحد من تأثير التغيرات المناخية على السواحل.

وأشار خالد، إلى أن الدولة المصرية نفذت على أرض الإسكندرية العديد من المشروعات للحد من تأثير التغيرات المناخية منها مشروع حماية الشواطئ، ومشروع توسعة الكورنيش، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

حضر اللقاء كل من روجينا فراج، مسئول ملف التعاون بمنطقة جنوب فرنسا، ونوال عشيرى سكرتيرة القنصل، ومسئول ملف المخلفات الصلبة ومسئول ملف المشروعات الخضراء، ومسئول ملف فرنسا بمحافظة الإسكندرية.