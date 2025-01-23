ختامها مسك.. فرحة طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط في آخر يوم امتحانات- فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط، اليوم الخميس، عن فرحتهم بعد أداء آخر يوم في الامتحانات، بانتهاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وأشاد العديد من طلاب لجنة الشهيد محمد صلاح بسهولة الامتحان، خاصة في أسئلة الخريطة الصماء لقارة أمريكا الشمالية وسؤال نجاح تجربة تجنيد المصريين في عهد محمد علي، وسؤال صحة عبارة "كان لأبناء الصعيد دور وطني في مقاومة الحملة الفرنسية". وطالب الطلاب بمراعاة التصحيح نظرًا لصعوبة امتحانات الهندسة والجبر واللغة العربية، مما يهدد فرصهم في الالتحاق بالتعليم الثانوي.

من جانبه، صرح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى حول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. وأشار إلى أن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قام بجولة تفقدية في بعض لجان الامتحانات للاطمئنان على سيرها. وأوضح دسوقي أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية يبلغ 80,306 طالب وطالبة موزعين على 240 لجنة امتحان على مستوى المحافظة.

وأضاف دسوقي أنه تم تشكيل غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل المستمر مع غرف العمليات بكل إدارة وربطها بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها. كما شدد على رؤساء اللجان الالتزام بضوابط الامتحانات وتحقيق الانضباط وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، مع التأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أي حالات مرضية طارئة. وأكد على منع اصطحاب الطلاب والمعلمين للهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على الغش الإلكتروني أو الجماعي داخل اللجان.