لعبة الألواح التعليمية .. "بر- نبو" تنقل الأطفال في رحلة عبر الزمن بمتحف شرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق متحف شرم الشيخ اليوم الأربعاء، مغامرة مشوقة للأطفال داخل أروقة المتحف، وذلك من خلال لعبة الألواح التعليمية التفاعلية "بر- نبو"، بهدف استكشاف تاريخ مصر العريق بطريقة تفاعلية وممتعة، والتعرف على القطع الأثرية الشهيرة في قاعات المتحف المختلفة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه الأطفال المشاركين خاضوا خلال اللعبة بداية مغامرة مشوقة داخل أروقة المتحف شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه جرى تعريف الأطفال بمكونات وعناصر اللعبة، وطريقة اللعب، وآليات اكتساب النقاط المميزة بـ"نجمة" "sb3"، وجمع المعلومات وربطها بمقتنيات المتحف، لاستكشاف القطع الأثرية المعروضة ضمن سيناريو العرض المتحفي من خلال اللعبة.

وأكد مدير المتحف في تصريح اليوم، أن اللعبة أتاحت للأطفال التعرف على العديد من المعلومات حول المعروضات، وحل الألغاز والأسئلة حول تاريخ مصر القديمة، وقضاء وقتا مليئًا بالتحدي والترفيه والرياضة، وذلك من خلال تجربة تعليمية فريدة تربط بين اللعب والمعرفة بطريقة مبتكرة، جعلتهم يكتشفون تاريخ مصر العريق بطريقة تفاعلية وممتعة.

وأوضح أن الأطفال استكشفوا القطع الأثرية الشهيرة في قاعات المتحف المختلفة، من خلال حل الألغاز والأسئلة المثيرة حول تاريخ مصر القديمة، كما تعرفوا على أسرار الحضارة المصرية بطريقة مبتكرة مما ساهم في تعزيز حبهم للتراث المصري.







