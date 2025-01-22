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حريق في مدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية وإصابة 9 طلاب

12:21 م الأربعاء 22 يناير 2025

حريق مدرسة - أرشيفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت مدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، اندلاع حريق محدود في إحدى الغرف السكنية المخصصة للطلاب.

وأسفر الحريق عن إصابة 9 طلاب بحالات اختناق وإغماء، تم نقلهم جميعًا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق، وانتقلت قوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت الفرق المختصة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المبنى.

أكدت مصادر طبية بالمجمع أن حالة جميع الطلاب المصابين مستقرة، حيث تم إسعافهم وتقديم العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وجارٍ حصر الأضرار واتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق في مدرسة حريق في مدرسة التكنولوجيا الإسماعيلية المجمع الطبي بالإسماعيلية
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