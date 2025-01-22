بالصور- محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ويشدد على مكافحة الغش

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أسيوط - محمود عجمي:

واصل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، متابعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 في مدرستي طه حفني المليجي الإعدادية بنين وخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على سير الامتحانات وضمان توافر الأجواء المناسبة للطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته أبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، ومجدي عزيز، مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الأسئلة وعدم وجود شكاوى أو عقبات، مؤكداً توافر سبل الراحة وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان. وأوضح أن الامتحانات تسير بهدوء وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

كما تفقد المحافظ لجان امتحانات الطلاب بمدرسة طه حفني الإعدادية بنين ومدرسة خديجة يوسف الثانوية، بالإضافة إلى ست مدارس أخرى تشمل مدرسة 25 يناير، مدرسة السلام لغات، مدرسة دار العروبة، مدرسة بدر للغات، ومدرسة دار الأقصى، حيث بلغ عدد الطلاب 596 طالباً وطالبة موزعين على 30 لجنة امتحان.

وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس وتوفير سبل الراحة من تهوية وإضاءة، وإزالة أي معوقات لضمان سير الامتحانات بهدوء. وأشار إلى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان. وشدد على تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين والتصدي لمحاولات الغش لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.