12 سيارة إسعاف.. أول إجراء من صحة الوادي الجديد بشأن الميكروباص المنكوب- صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، بـ12 سيارة إسعاف لنقل ضحايا ومصابي حادث ميكروباص محور "تنيدة– منفلوط"، الذي أسفر عن مصرع 6 وإصابة 5 آخرين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد النفار، مدير مرفق إسعاف الوادي الجديد، لـ"مصراوي"، أنه بمجرد ورود بلاغ لاسلكي لغرفة عمليات المرفق بالمحافظة عن حادث انقلاب ميكروباص بمحور "تنيدة – منفلوط"، تم رفع درجة الاستعداد بالمرفق للدرجة القصوى بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وأضاف أن تم رفع درجة الاستعداد بمستشفى الداخلة العام لاستقبال مصابي وضحايا الحادث، لافتا إلى أنه جرى نقل مصابي الحادث لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج نظرا لقربها من موقع الحادث.

وأشار إلى أنه تم نقل ضحايا الحادث لمشرحة مستشفى الداخلة العام، نظرا لأنهم من أبناء مركز الداخلة، بهدف سهولة تسليم جثامين الضحايا لذويهم.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرين في حادث مروري، بطريق " تنيدة– منفلوط " في منطقة الكيلو 120 من الطريق في نطاق محافظة أسيوط.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الحادث أسفر عن وفاة كلا من: "سعد عيد محمد أحمد، 45 عاما، أحمد عبد الرحيم، صالح، 56 عاما، مصطفى كحلاوي أحمد عبد المحسن، 37 عاما، أحمد فتحي زنقور، 33 عاما، عادل علي أحمد علي، 56 عاما، محمد جمال علي أحمد، 25 عاما".

كما تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: "مصطفى محمود مصطفى، 17 عاما، محمود مصطفى حافظ، 75 عاما، ياسمين مبارز محمد عبد الله، 40 عاما، ممدوح عيد محمد أحمد، 41 عاما، فتحي زنقور حسن، 33 عاما.