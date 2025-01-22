ضبط 1200 قطعة صاروخ ناري في حملة تموينية بكفر الشيخ

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كفر الشيخ – إسلام عمار:

تمكنت حملة مكبرة من جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية سريعة الاشتعال (بومب وصواريخ) خلال عرضها للبيع في أسواق مركز دسوق.

وردت معلومات إلى الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، تفيد بوجود أنشطة تجارية وصناعية في دائرة مركز دسوق تقوم ببيع مواد سريعة الاشتعال والانفجار (صواريخ وبومب للأطفال)، مما يشكل خطورة على سلامتهم، لاحتوائها على مركب البارود القابل للانفجار. وأوضحت المعلومات أن هذه المواد تُباع دون ترخيص من الجهات المختصة، ما يشكل مخالفة لقانون العقوبات.

بناءً على تلك المعلومات، وجه وكيل الوزارة بتشكيل حملة من جهاز الرقابة التموينية برئاسة محمد جابر عطية، رئيس الجهاز، وبمشاركة محمود كمال نوفل، المفتش بجهاز الرقابة، وقوة من رجال الشرطة، بالتنسيق مع العميد هشام ياسين من الإدارة العامة لشرطة تموين غرب ووسط الدلتا، والدكتور محمد أبو عيطة، مدير إدارة تموين مركز دسوق.

أسفرت الحملة عن ضبط 1254 قطعة ألعاب نارية (صواريخ) لدى أصحاب المحال التجارية في قرية الصافية التابعة لمركز دسوق، بما يعادل 96 علبة صواريخ. تم التحفظ على المضبوطات المخالفة، وتحرير المحضر رقم 1256 لسنة 2025 جنح مركز شرطة دسوق. كما تم ضبط عدد من علب السجائر الأجنبية مجهولة المصدر، وقيد عنها المحضر رقم 1257 لسنة 2025 جنح مركز شرطة دسوق.